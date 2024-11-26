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В Питере стали продавать сборники стихотворений Булата Окуджавы с плашкой иноагента

Политик Борис Вишневский: в Питере продавали книги Булата Окуджавы с плашкой иноагента

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Телеграм-канал Осторожно, новости

В одном из петербургских книжных магазинов стали продавать сборники стихотворений Булата Окуджавы с плашкой иностранного агента. Об этом сообщил политик Борис Вишневский (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале.

Как рассказал Вишневский, в одном из магазинов продавали упакованные в пленку книги с пометкой «Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом ОКУДЖАВА Б. Либо касается деятельности иностранного агента ОКУДЖАВА Б.». Булата Окуджавы не стало 12 июня 1997 года. Политик уточнил, что сейчас в том магазине нет этих сборников.

По мнению Вишневского, причиной плашки иноагента на книге могло стать то, что предисловие к сборнику сделал писатель Дмитрий Быков (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Дмитрий Быков является членом Союза писателей России и двукратным обладателем литературной премии «Национальный бестселлер». Он уехал из России в США после начала спецоперации на Украине, а в июле 2022 года его внесли в реестр иноагентов. В июне 2023 года суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей за посты в Telegram-канале без пометки иноагента.

В феврале Быкова оштрафовали на 10 тысяч рублей по ст. 20.33 КоАП РФ — за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России.

Ранее стало известно, что Тамаре Эйдельман (признана в РФ иностранным агентом) грозит второй штраф по иноагентскому делу.

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