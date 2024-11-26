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Умер автор сценария «Голого пистолета» Абрахамс

Автор культовых американских комедий Абрахамс ушел из жизни в возрасте 80 лет

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Stephane Cardinale/Corbis via Getty Images

Автор культовых американских комедий Джим Абрахамс ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

О смерти режиссера и сценариста сообщил его сын Джозеф — он сообщил, что Абрахамс скончался дома, в Санта-Монике. Рядом с ним в этот момент были родственники и близкие — смерть наступила от естественных причин.

Абрахамс за время своей карьеры принял участие в создании 20 популярных голливудских кинокартин, сотрудничал с братьями Дэвидом и Джерри Цукерами. Кроме культовых «Голого пистолета» и «Аэроплана», Абрахамся также снял самостоятельную дилогию «Горячие головы» и принимал участие в создании «Очень страшного кино».

До этого звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная умерла в возрасте 84 лет.

Причиной смерти актрисы стала сердечно-сосудистая недостаточность, возникшая на фоне рака ротоглотки.

Ранее режиссер Александр Панкратов скончался на 79-м году жизни.

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