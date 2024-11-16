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Умер режиссер Александр Панкратов

Режиссер Александр Панкратов скончался на 79-м году жизни

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Anjeyy/ wikipedia.org

В возрасте 78 лет умер советский и российский кинорежиссер, сценарист Александр Панкратов. Об этом сообщил Союз кинематографистов России на своем сайте.

«На 79-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», — говорится в сообщении.

Причины смерти не раскрываются. Прощание и похороны пройдут в понедельник, 18 ноября, на Востряковском кладбище.

Панкратов в 1968 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Леонида Косматова), до 1974 работал оператором документальных телефильмов. В 1979 стал режиссером «Мосфильма». Среди его работ «Портрет жены художника», «Проделки в старинном духе», «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Путешествие автостопом».

До этого сообщалось, что актер Михаил Демчук ушел из жизни в возрасте 40 лет.

Ранее была названа предварительная причина смерти Светланы Светличной.

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