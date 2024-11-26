Сын звезды «Улиц разбитых фонарей» объяснил заявление в полицию бывшей жены

Сын звезды «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева, музыкант Степан Половцев, заявил в беседе с РЕН ТВ, что обвинения его бывшей жены Дарьи – это ее попытки любым способом выиграть суд о порядке общения с сыном.

Половцев объяснил, что они с Дарьей проходили тяжелый развод. В какой-то момент женщина самовольно прекратила общение артиста с сыном. Из-за этого музыкант был вынужден подать на Дарью в суд для определения порядка общения с ребенком.

«Сейчас в отношении Дарьи возбуждено исполнительное производство, потому что решение суда о временном порядке общения она не исполняет. Помимо этого, Дарья сейчас ищет любые рычаги давления... Ну, человек проигрывает суд», — заявил артист.

В ноябре бывшая жена Половцева заявила в полицию на экс-супруга и обвинила его в домогательствах к общему сыну.

Женщина заявила, что мальчик в 2023 году проводил выходные у отца и якобы подвергся домогательствам. На тот момент ему было 3,5 года. Отец, по словам женщины, объяснил, что прилагал усилия, чтобы просто помыть ребенка. После этого случая мать ограничила общение отца и сына, разрешив видеться только в ее присутствии.

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