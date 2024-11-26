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На сына звезды «Улиц разбитых фонарей» заявила в полицию экс-супруга

Mash: экс-супруга сына актера Половцева обвинила мужчину в домогательствах к сыну

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Global Look Press

На сына звезды «Улиц разбитых фонарей» Александра Половцева музыканта Степана Половцева заявила в полицию экс-супруга. По данным канала «Mash на Мойке», она обвинила 33-летнего мужчину в домогательствах к общему сыну.

Женщина заявила, что мальчик в 2023 году проводил выходные у отца и якобы подвергся домогательствам. На тот моменту ему было 3,5 года. Отец, по словам женщины, объяснил, что прилагал усилия, чтобы просто помыть ребенка. После этого случая мать ограничила общение отца и сына, разрешив видеться только в ее присутствии.

Степан Половцев, по данным канала, подал иск в суд о пересмотре общения с ребенком в его пользу. Сейчас мальчику назначена психологическая экспертиза.

Сам мужчина отказался комментировать обвинения.

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