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Члены команды Пи Дидди обвинили его в побоях

Рэпера Пи Дидди обвинили в физическом насилии над персоналом

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Evan Agostini/Invision/AP

Члены команды американского рэпера Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) обвинили его в побоях. Об этом пишет издание People.

Комбс попросил суд освободить его под залог в 50 миллионов долларов на время расследования, однако обвинители направили окружному судье США Аруну Субраманяну письмо, в котором попытались помешать его освобождению.

В нем сторона обвинения указала, что рэпер, предположительно, нарушил правила федеральной тюрьмы, находясь в заключении, пытаясь запугать потенциальных свидетелей.

«Помимо своих романтических партнерш, обвиняемый также физически унижал своих сотрудников. Бывшие сотрудники рассказали, что обвиняемый угрожал их жизни, бросал в них предметы, а также избивал и толкал, они видели, как он делал то же самое и с другими», — говорится в обращении.

Пока решение об освобождении рэпера под залог не принято.

17 сентября 2024 года Пи Дидди арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, уголовном сговоре и содействии проституции. Полиция обнаружила в его доме наборы секс-игрушек, тысячи бутылок детского масла и незарегистрированное огнестрельное оружие.

Пи Дидди может грозить пожизненное заключение, если его признают виновным в сговоре с целью рэкета, другие обвинения тоже предполагают длительные тюремные сроки. Суд назначили на 5 мая 2025 года в Нью-Йорке.

Накануне сообщалось, что на камеру Пи Дидди в тюрьме совершили рейд.

Ранее против музыканта подали два новых иска.

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