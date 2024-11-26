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У экс-ведущего «Модного приговора» нашли новый долг в полмиллиона рублей

«Звездач»: долг Александра Васильева составляет почти 2 млн рублей перед ФНС

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Личный архив Александра Васильева

У историка моды Александра Васильева нашли новый долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации канала, его фирма «Лилии Александра Васильева» задолжала налоговой 534 тыс. 928 рублей. Через эту компанию Васильев торговал книгами и антиквариатом.

По данным «Звездача», новая сумма добавилась к уже старому долгу бизнеса в размере 1 млн 292 тыс. 837 рублей. О первой задолженности стало известно в марте 2024 года, счета фирмы заблокированы ФНС.

На данный момент Александр Васильев проживает во Франции. У телеведущего есть французское и литовское гражданство. В октябре 2023 года историк моды признавался, что работает не в России, поскольку на родине он находится «в черном списке».

Васильев вел программу «Модный приговор» с 2009 года. После начала специальной военной операции передачу сняли с эфира. В апреле 2024 года шоу вернули. Александр Васильев покинул пост ведущего, а формат немного изменили. Место историка моды занял стилист Александр Рогов.

Ранее стало известно, что Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) обжаловал штраф за дискредитацию российской армии.

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