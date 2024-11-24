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Виктория Боня заявила, что не пустит в свою жизнь «нищебродов»

Блогерша Виктория Боня сообщила, что не пустит в свою жизнь нищебродов

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Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в интервью нумерологу Кристине Егиазаровой, что больше не пустит в свою жизнь «нищебродов».

Боня уточнила, что под этим словом имеет в виду не только финансовый достаток. Она считает такими мужчинами тех, кто себя еще не нашел.

«Это и о материальном, конечно, и о духовном — о том, что мужчина в себе содержит. Он тоже должен развиваться, он должен содержать в себе меня», — заявила блогерша.

Боня уточнила, что не называет открыто лиц противоположного пола нищебродами, так как это обидное слово. Однако она уверена, что некоторым мужчинам оно «прекрасно» подходит. На данный момент телеведущая не заинтересована в отношениях. Она не пытается найти возлюбленного и не ждет ни с кем встречи.

Боня более двух лет скрывала отношения с бизнесменом Русланом Гасановым, который официально состоял в браке с другой женщиной. В октябре 2023 года они стали вместе выходить в свет и делиться совместными фото. Телеведущая старше бизнесмена на 14 лет. 13 февраля Боня объявила о расставании с предпринимателем.

Ранее Виктория Боня решила покорить высочайшую вершину Земли.

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