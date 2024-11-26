Жену Александра Петрова заподозрили в беременности

Супруга актера Александра Петрова Виктория скрывала округлившийся живот на премьере поэтического вечера мужа «Двадцать пять ноль один». Об этом сообщает «7дней.ru».

Супруга знаменитости, уверяет издание, постоянно поправляла жакет в надежде скрыть свое положение. Однако, отмечает СМИ, Виктории не удалось сохранить в тайне «не такой уж маленький секрет».

По данным «7дней.ru», первенец Петрова родится в начале 2025 года. Пара не подтверждала и не опровергала эту информацию официально.

15 сентября 2023 года Петров женился на Виктории Антоновой. Позже выяснилось, что возлюбленная артиста работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК), и пара познакомилась случайно на улице.

До этого Петров состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской с 2020 года. Они познакомились во время съемок фильма «Стрельцов». Поклонники ждали, когда артисты объявят о помолвке, однако этого не произошло.

Петрову 35 лет, он — двукратный лауреат премии «Золотой орел»: за «Лучшую мужскую роль в кино» («Текст», 2020) и «Лучшую мужскую роль на телевидении» («Sпарта», 2019).

Ранее стало известно, что Natan вернулся к жене после измен на реалити «Звезды в джунглях».