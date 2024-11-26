Вдова Левкина объяснила, почему на прощании была без платка и улыбалась

Вдова солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина объяснила, почему на прощании с артистом она улыбалась и не надевала платок. Марина Левкина стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

«Вовка жить не мог без моей улыбки. И терпеть не мог платки на голове», — рассказала Марина.

Журналист и друг семьи Левкина Феликс Грозданов подтвердил, что артист любил, когда его женой все любовались, и вряд ли хотел бы, чтобы жена и дочери плакали и кричали на церемонии.

Старшая дочь Левкина Виктория добавила, что все родственники на прощании хотели поддержать улыбками 12-летнюю младшую дочь артиста Нику.

«И можно найти записи, где я обнимаю Нику, улыбаюсь и что-то ей говорю, потому что, когда она видит, что мама не держит себя и плачет, здесь начинается тоже другая реакция», — говорит Виктория.

Артист длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

19 ноября в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с Левкиным.

Ранее усадьбу экс-солиста «На-На» оценили в миллионы рублей.