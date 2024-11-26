Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вдова Левкина объяснила, почему на прощании была без платка и улыбалась

Вдова Левкина Марина заявила, что музыкант попросил ее не плакать на прощании

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Вдова солиста группы «На-На» Владимира Левкина Марина объяснила, почему на прощании с артистом она улыбалась и не надевала платок. Марина Левкина стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на НТВ.

«Вовка жить не мог без моей улыбки. И терпеть не мог платки на голове», — рассказала Марина.

Журналист и друг семьи Левкина Феликс Грозданов подтвердил, что артист любил, когда его женой все любовались, и вряд ли хотел бы, чтобы жена и дочери плакали и кричали на церемонии.

Старшая дочь Левкина Виктория добавила, что все родственники на прощании хотели поддержать улыбками 12-летнюю младшую дочь артиста Нику.

«И можно найти записи, где я обнимаю Нику, улыбаюсь и что-то ей говорю, потому что, когда она видит, что мама не держит себя и плачет, здесь начинается тоже другая реакция», — говорит Виктория.

Артист длительное время боролся с раком — жил с лимфомой с 2003 года. 17 ноября 2024 года его не стало.

19 ноября в большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве прошла церемония прощания с Левкиным.

Ранее усадьбу экс-солиста «На-На» оценили в миллионы рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами