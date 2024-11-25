Анне Седоковой и Янису Тимме дали две недели на примирение перед разводом

Первое судебное заседание по бракоразводному процессу между певицей Анной Седоковой и баскетболистом Янисом Тиммой состоялось 22 ноября. Об этом сообщает «СтарХит».

Суд решил дать паре две недели на примирение. Следующая встреча знаменитостей в суде состоится 9 декабря.

21 октября Анна Седокова официально подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой. Они были в браке с 2020 года.

Седокова признавалась, что ей и супругу было нелегко принять решение о разрыве. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя. Певица желала развестись еще полтора-два года назад.

14 ноября певица намекнула в личном блоге, что помирилась с мужем. Она опубликовала фото с большим букетом красных роз и назвала свои отношения с Тиммой «бесконечным сериалом».

«И мы точно зашли в новый сезон. Зато вам не скучно. И точно нам», — делилась Седокова.

Недавно стало известно, что у Тиммы распродают имущество в Латвии, поскольку спортсмен не платит алименты своему шестилетнему сыну Кристиану. Ребенок родился в первом браке баскетболиста с моделью Саной.

Ранее стало известно, что Денис Кукояка подарил жене внедорожник на День матери.