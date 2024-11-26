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Лужина отреагировала на новости о своей госпитализации

Актриса Лужина призналась, что находится в больнице

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РИА Новости/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Лужина после новостей о болезни призналась, что находится в больнице. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

По словам актрисы, она чувствует себя хорошо.

«Пока не дома. В больнице, но все нормально», — уточнила Лужина.

26 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник писал, что актрису Ларису Лужину госпитализировали после новостей о том, что не стало ее коллеги Светланы Светличной. Печальные новости звезда фильма «Вертикаль» узнала от родных 16 ноября. Вечером того же дня она стала жаловаться на проблемы с сердцем. Лужиной вызвали скорую, ее госпитализировали с фибрилляцией предсердий и аритмией. Из-за проблем со здоровьем актриса пропустила прощание со Светличной, которое прошло 20 ноября.

Актрисы Светланы Светличной не стало 16 ноября в возрасте 84 лет из-за сердечно-сосудистой недостаточности на фоне онкологического заболевания — рака ротоглотки. У актрисы также было новообразование в лобной доле мозга, а из-за болезни Альцгеймера — проблемы с речью и мышлением, памятью.

Ранее Лужина раскрыла размер своей пенсии.

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