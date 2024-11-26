СМИ выяснили подробности состояния Александра Буйнова

Певцу Александру Буйнову прописали курс лекарственной гормонотерапии после того, как артист попал в больницу в ноябре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

7 ноября народный артист России провел один день в клинике в рамках дневного стационара. Ему провели обследование и назначили гормональное лечение.

Накануне появилась информация, что Буйнову диагностировали последнюю стадию онкологического заболевания, из-за чего ему якобы присвоили паллиативный статус. Mash опровергает эту информацию, уточняя, что артисту лишь назначили паллиативное лечение лекарствами.

Представители Буйнова также рассказали каналу, что сейчас он чувствует себя хорошо и продолжает выступать с концертами. Жена народного артиста России Алена уточнила, что Буйнов готов «выступить даже в космосе».

У Буйнова обнаружили рак простаты еще 20 лет назад, болезнь ушла в ремиссию в 2011 году. В конце августа СМИ писали, что у артиста произошел рецидив онкологического заболевания. Однако жена Буйнова заверяла, что певец здоров.

Ранее супруга певца Буйнова Алена опровергла сообщения о паллиативном статусе мужа.