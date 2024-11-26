У Александра Буйнова обнаружили рак четвертой стадии

Певцу Александру Буйнову присвоили паллиативный статус, так как артисту диагностировали рак предстательной железы IV степени. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

У Буйнова обнаружили рак простаты еще 20 лет назад, болезнь ушла в ремиссию в 2011 году. В конце августа СМИ писали, что у артиста произошел рецидив онкологического заболевания. Однако жена Буйнова заверяла, что певец здоров.

По информации SHOT, в ноябре Буйнов обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Медики назначили ему лечение и прописали препараты «на экстренный случай», если станет совсем плохо. В больнице также выяснили, что к артисту вернулся рак на четвертой стадии. Про «излечение и ремиссию речь больше не идет», заявляет канал.

В 2023 году певец рассказывал, что делает «секретный укол» раз в полгода для профилактики, из-за чего практически не переживает о возможном возвращении болезни. Певец называл рак наказанием за совершенные им поступки. Он также признавался, что во время борьбы с недугом ему помогали позитивный настрой и любовь к жизни.

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