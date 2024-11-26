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Жена Буйнова призвала следить в соцсетях артиста за новостями о его здоровье

Супруга певца Буйнова Алена опровергла сообщения о паллиативном статусе мужа

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Телеканал «НТВ»

Жена певца Александра Буйнова Алена отреагировала на сообщения о неизлечимом раке у артиста. С ней связалось издание Super.

Буйнова опровергла слухи о том, что у мужа диагностировали последнюю стадию онкологического заболевания, из-за чего ему якобы присвоили паллиативный статус. Женщина указала на то, что в соцсетях Буйнова можно посмотреть, как он себя чувствует на самом деле.

Кроме того, Алена Буйнова пообещала найти журналиста, который придумывает новости о ее муже.

У Буйнова обнаружили рак простаты еще 20 лет назад, болезнь ушла в ремиссию в 2011 году. В конце августа СМИ писали, что у артиста произошел рецидив онкологического заболевания. Однако жена Буйнова заверяла, что певец здоров.

В 2023 году певец рассказывал, что делает «секретный укол» раз в полгода для профилактики, из-за чего практически не переживает о возможном возвращении болезни. Певец называл рак наказанием за совершенные им поступки. Он также признавался, что во время борьбы с недугом ему помогали позитивный настрой и любовь к жизни.

Ранее сообщалось, что Ларису Лужину госпитализировали после новостей о Светлане Светличной.

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