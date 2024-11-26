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Юру Борисова номинировали на еще одну голливудскую кинопремию

Актер Юра Борисов стал номинантом премии Astra Film Awards за «Анору»

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FilmNation Entertainment

Актер Юра Борисов поборется за «Лучшую роль второго плана» на премии Astra Film Awards, церемония награждения которой пройдет 8 декабря. Об этом сообщает The Wrap.

Комиссия премии отметила работу артиста в фильме «Анора» Шона Бейкера, само драмеди удостоилось номинации в категории «Лучший фильм». На Astra Film Awards Борисов составит конкуренцию Дензелу Вашингтону («Гладиатор II»), Кирану Калкину («Настоящая боль»), Джонатану Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Гаю Пирсу («Бруталист») и Кларенсу Маклину — бывшему заключенному, дебютировавшему в фильме «Синг-Синг».

29 октября Юру Борисова номинировали на американскую премию Gotham Awards 2024. Церемония награждения состоится 2 декабря.

Затем сразу два авторитетных издания — Variety и IndieWire — спрогнозировали Борисову номинацию на «Оскар». Эксперты считают, что артист должен получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за «Анору».

В мае драмеди «Анора» удостоилось гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее сообщалось, что к 85-летию Галины Польских устроят марафон на ТВ.

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