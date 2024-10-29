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Юру Борисова номинировали на американскую премию Gotham Awards 2024

Актер Юра Борисов стал номинантом американской премии Gotham Awards за «Анору»

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FilmNation Entertainment

Актер Юра Борисов поборется за «Лучшую роль второго плана» на премии Gotham Awards 2024, церемония награждения которой пройдет 2 декабря. Об этом сообщает Deadline.

Комиссия премии отметила работу артиста в фильме «Анора» Шона Бейкера, само драмеди будет соревноваться на премии за звание лучшего фильма. Также актриса фильма Майки Мэдисон получила номинацию в категории «Лучшая актриса», а Бейкер — «Лучший режиссер».

Фильм «Анора» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

До этого сообщалось, что эксперты предсказали «Аноре» высокие шансы на получение «Оскара». Сразу несколько профессиональных ресурсов, занимающихся прогнозированием наградного сезона, называют картину главным претендентом на победу в номинации «Лучший фильм».

В российский прокат фильм Шона Бейкера вышел 17 октября. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывал, каким получился фильм.

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