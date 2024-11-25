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Блогер Жека Секси попал в больницу после драки из-за говяжьей кости

Mash: блогеру Жеку Секси вызвали скорую помощь после драки на телешоу

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jekaseksik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Жека Секси (настоящее имя Евгений Ушаков) госпитализирован после драки из-за говяжьей кости на съемках телешоу, сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что 22 ноября на съемках шоу в киностудии «Главкино» в Красногорске другой участник шоу, боец ММА Тагар Намсараев из республики Бурятия предложил 27-летнему Евгению Ушакову сломать кость — он хотел показать коллеге особенности национального состязания «hэер шаалган».

Ушаков не смог сломать кость и бросил ее на пол. После этого, пишет канал, Намсараев избил блогера. До дома Ушаков добрался сам, но ночью ему стало хуже. Он вызвал скорую помощь, уехал в больницу, но от госпитализации отказался и готовится писать заявление в полицию.

Накануне актрисе Наталии Дрожжиной потребовалась экстренная медицинская помощь. По данным Life, Дрожжина обратилась к врачам из-за сильной и резкой боли в области сердца.

Ранее госпитализированный Юрий Куклачев раскрыл, когда его выпишут из больницы.

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