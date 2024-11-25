Раскрыт заработок звезды «Счастливы вместе» в театре

Звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов зарабатывает 500 тыс. рублей за роль в спектакле «Ночь нежна» по роману Фрэнсиса Фицджеральда. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В постановке режиссера Антона Непомнящего Логинов исполняет главную роль психиатра Дика Дайвера. Спектакль идет на сцене Театра на Малой Ордынке. По информации канала, всего актер получает за эту работу 533 тыс. 400 рублей.

В начале октября Логинов пофантазировал о том, как сложилась бы судьба его героя из сериала «Счастливы вместе» в 2022 году.

Он предположил, что Гена Букин мог бы пойти на СВО, поскольку он честный человек в отношении службы родине. Также, заявлял актер, его герою присуща «природная детская непосредственность и идиотия» иначе бы он не женился на Даше.

18 декабря 2023 года на телеканале ТНТ вышло продолжение завершившегося десять лет назад российского сериала «Счастливы вместе» под названием «Букины». Основной актерский состав картины не изменился, главные роли исполнили Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. При этом в съемках продолжения сериала не приняли участия актеры, игравшие соседей Букиных: Юлия Захарова и Павел Савинков.

Ранее Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, кто сейчас финансирует группу.