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Денис Кукояка подарил жене внедорожник на День матери

Блогер Кукояка подарил супруге на День матери российский внедорожник

Блогер Денис Кукояка подарил супруге Елене на День матери автомобиль — российский внедорожник «Нива». Кадрами с подарком он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В подписи к видео Денис отметил, что «мечты должны сбываться», однако озадаченное лицо мамы двоих детей заставило подписчиков усомниться, что она хотела именно такой внедорожник.

В комментариях подписчики предположили, что на таком автомобиле будет удобно ездить на рыбалку и за грибами. Другие пишут, что Елена заслуживает лучшего, а третьи уверены, что ролик постановочный.

Кукояки поженились в 2014 году. В феврале 2023-го музыкант предложил своей супруге вновь выйти за него замуж. В июле 2017 года у них родилась дочь Василиса, а в 2024-м — сын Иван.

Накануне актриса Агата Муцениеце показала подарок от дочери Мии на День матери. Муцениеце рассказала, что Мия подарила ей открытку, сделанную своими руками. Актриса также получила кашемировый свитер коричневого цвета. Знаменитость умилилась подарку и поблагодарила дочь.

Ранее в Москве выстроилась очередь из желающих купить квартиру Софии Ротару.

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