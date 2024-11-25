Денис Кукояка подарил жене внедорожник на День матери

Блогер Денис Кукояка подарил супруге Елене на День матери автомобиль — российский внедорожник «Нива». Кадрами с подарком он поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В подписи к видео Денис отметил, что «мечты должны сбываться», однако озадаченное лицо мамы двоих детей заставило подписчиков усомниться, что она хотела именно такой внедорожник.

В комментариях подписчики предположили, что на таком автомобиле будет удобно ездить на рыбалку и за грибами. Другие пишут, что Елена заслуживает лучшего, а третьи уверены, что ролик постановочный.

Кукояки поженились в 2014 году. В феврале 2023-го музыкант предложил своей супруге вновь выйти за него замуж. В июле 2017 года у них родилась дочь Василиса, а в 2024-м — сын Иван.

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