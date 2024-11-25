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Екатеринбуржцам не вернули деньги за сорванный концерт Стаса Михайлова

В Екатеринбурге покупателям билетов на отмененное шоу певца Михайлова не вернули деньги

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ТНТ

Поклонникам Стаса Михайлова в Екатеринбурге не вернули билеты за сорванный концерт певца Стаса Михайлова. Об этом сообщает Ura.ru.

Шоу Михайлова в Екатеринбурге переносили трижды (с 6 апреля на 21 мая, а затем — на 26 октября), а после отменили. Артист объяснял, что организаторы, компания «Рок-Фест», не исполнили обязательства по договору: не оплатили аренду залов, услуги технических подрядчиков, гонорар, однако билеты при этом продавались хорошо.

Екатеринбуржцы жалуются, что возврата денег за билеты так и не произошло.

Организаторы пока не прокомментировали претензии поклонников Михайлова.

Накануне стало известно, что Сергей Шнуров не отдает гонорар в 140 млн рублей за отмененный концерт.

Ранее сообщалось, что Шнуров вдвое снизил ценник на свои выступления.

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