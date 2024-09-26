Шнуров вдвое снизил ценник на свои выступления

Музыкант Сергей Шнуров вдвое снизил гонорар за корпоративы своей группы «Ленинград». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Ценник за 40-минутное выступление коллектива на частных вечеринках теперь составляет 18 млн рублей.

В райдере также прописаны суточные для Шнура — 10 тысяч рублей в России и 250 евро за границей. В списке требований чай, соки, запрет на курение, аромасвечи «хорошего качества», мясная и сырная тарелки, банка варенья.

Около года назад «Ленинград» брал за выступление на вечеринках рекордные около 32 млн рублей, однако после у музыкантов начались проблемы с гастролями, концерты рокеров в московских «Лужниках» и на петербургской «Газпром-арене» отменили.

Накануне четвертая жена Сергея Шнурова Ольга подала на развод с музыкантом после шести лет семейной жизни — беседа с участниками процесса назначена в суде на 3 октября. В браке у супругов родились двое детей — и, по сообщениям СМИ, накопилось имущество на 1 млрд рублей. «Газета.Ru» рассказала, что известно об иске и возможном разделе имущества Шнуровых, их браке, детях и предыдущих отношениях артиста.

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