Шнуров не отдает гонорар в 140 млн рублей за отмененный концерт

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не желает возвращать гонорар в 140 млн рублей после отменененного концерта в Санкт-Петербурге. Об этом глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил в пресс-центре НСН, подчеркнув, что музыкант во всем обвиняет промоутера.

По словам продюсера, он продал концерт группы, заплатил Шнурову гонорар, а затем выступление по каким-то причинам запретили. После этого людям вернули деньги за билеты и попросили музыканта вернуть гонорар, который составил, по меньшей мере, 140 млн рублей.

«Он начинает ходить и торговать своим лицом, заявляя, что его обидели, что он не пил целый месяц, потому что хотел дать концерт, поэтому не хочет возвращать гонорар. Пытается максимально на всех надавить, на своих знакомых», — заявил Филькенштейн, добавив, что конфликт длится 1,5 года.

До этого Сергей Шнуров пожаловался, что ему запретили выступать в Санкт-Петербурге. Он намекнул на то, что запрет связан с тем, что в своих песнях он высмеивал проводимые в городе реформы. В октябре прошлого года он впервые вышел на сцену Петербурга после четырехлетнего перерыва.

Ранее сообщалось, что Шнуров вдвое снизил ценник на свои выступления.