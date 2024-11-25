Большой театр впервые будет транслировать «Щелкунчика» в прямом эфире

Накануне Нового года впервые в истории Большого театра учреждение культуры проведет общедоступную прямую трансляцию балета «Щелкунчик». Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

По словам представителей театра, этот шаг позволит познакомиться с постановкой жителям отдаленных городов и населенных пунктов страны, а также поклонникам русского балета во всем мире.

Также Большой театр назвал дату старта продаж билетов на представления балета «Щелкунчик». Они начнутся 2 декабря в 10.00 по московскому времени.

Билеты на балет «Щелкунчик» будут доступны только на официальном сайте Большого театра и в кассах продаваться не будут. Ввиду колоссальной популярности балета часть билетов можно будет приобрести в формате аукциона.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе выразил мнение, что у граждан Советского Союза было больше шансов приобрести билет в Большой театр, нежели у нынешних россиян.