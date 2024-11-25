В прокуратуру поступило дело актрисы Ломакиной, пошутившей о карельском языке

В прокуратуру республики Карелия из УМВД поступили административные материалы в отношении актрисы Валерии Ломакиной, пошутившей о карельском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В правоохранительных органах региона уточнили, что в отношении Ломакиной проводится проверка по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.

Ломакиной грозит административный штраф до 20 тысяч рублей, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 100 часов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков до этого предупреждал, что готовит обращение в управление СК РФ по региону после шуток на одном из шоу, якобы задевших жителей региона.

1 ноября в сети вышло комедийное шоу «Битва за время 2», в котором актриса участвовала как стендапер. Во время своего выступления Ломакина заявила, что «карельский язык — это атавизм, как соски у мужчины». Первые заявления в защиту языка появились 9 ноября, после того как ролик к себе на страницу выложил местный портал «Губернiя Daily» и участница группы во «ВКонтакте», посвященной изучению карельского языка.

На следующий день Ломакина опубликовала пост с извинениями. Она отметила, что шоу выходило в формате «юмор без правил» и было рассчитано на определенную аудиторию.

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