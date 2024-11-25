Папунаишвили потратил многомиллионную сумму, чтобы погасить долги

Хореограф и телеведущий Евгений Папунаишвили сообщил в беседе с порталом «Страсти», что потратил 18 миллионов рублей на закрытие долгов по бизнесу.

Папунаишвили рассказал, что во время пандемии его школы танцев стали убыточными – увеличились затраты на аренду и выплаты заработных плат. Из-за этого хореограф был вынужден закрыть учебные заведения.

«Партнеры, с кем мы делали бизнес, вышли из проекта. Я остался один. Попытались какие-то люди зайти, но я столкнулся с обманом, доверился не тем», — признался телеведущий.

Папунаишвили признался, что перед закрытием школ выплатил все зарплаты преподавателям и вернул деньги за неиспользованные уроки.

«18 миллионов рублей я выплатил из личных и заемных средств. Честно, я до сих пор переживаю из-за этого», — поделился хореограф.

Папунаишвили добавил, что сейчас мечтает открыть первый в России Дом танца.

В конце 2023 года Папунаишвили признался, что перестал быть холостяком. Телеведущий сообщил о свадьбе с возлюбленной Галиной и рождении общего сына Луки. Артист объяснил, что намеренно скрывал личную жизнь, «учитывая ошибки прошлого».

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