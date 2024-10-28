«Вытаскивали через кассу»: на встрече Инстасамки с фанатами случилась давка

Директор рэперши Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) рассказал о давке на встрече артистки с фанатами в одном из магазинов одежды. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Столярова, из-за большого количества присутствующих в помещении началась давка, и певица уехала, не дождавшись окончания мероприятия, чтобы не усугублять ситуацию. Он заявил, что охрана торгового центра отказалась выполнять условия, которые поставил магазин для обеспечения безопасности людей.

«Я не знаю конкретно, кто там прав, кто виноват, но договор был такой, что людей будут порционно пускать, чтобы не было давки. А когда мы приехали — была давка», — говорит Столяров.

Некоторые подростки, продолжил он, почувствовали себя плохо, им потребовалась помощь.

«Мы их вытаскивали из толпы вот через кассу и посадили там рядышком с собой, потом проводили их до выхода», — рассказал он.

Сама Инстасамка извинилась перед поклонниками и подчеркнула, что мероприятие было небезопасным для маленьких детей.

Накануне Инстасамка снялась в образе неоновой невесты с одним глазом.

Ранее Инстасамка запретила Медведевой публиковать их интервью.