Солист Coldplay спас маленького фаната от давки

Солист группы Coldplay Крис Мартин спас маленького фаната от давки на концерте в Сиднее (Австралия). Об этом сообщает The Sun.

47-летний певец заметил суету у сцены во время выступления и понял, что мальчика затолкали и он едва держится на ногах. Он предложил ребенку безопасное место на сцене.

«Можешь сидеть прямо тут, не нужно толкаться. Вовсе не обязательно, чтобы тебя давили все эти взрослые», — сказал он.

Ребенка подняли через ограждение, и он расположился на сцене.

«Сиди здесь, братик. Так лучше? Мы позаботимся о тебе, чувак», — сказал ему музыкант.

Накануне Крис Мартин свалился в люк во время концерта в Мельбурне. Артист не заметил люка, когда шел спиной на сцене.

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