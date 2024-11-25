Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гарик Харламов получил 151 штраф за нарушения ПДД

Комик Харламов за восемь месяцев заплатил 127,5 тысячи рублей штрафов за нарушения ПДД

close
ТНТ

Комик Гарик Харламов получил 151 штраф за нарушения ПДД с марта по ноябрь 2024 года. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

С 2018 по 2024 год Харламов ездил на Porsche Cayenne, однако в феврале сменил машину на китайский Dongfen M-Hero за 16 млн рублей, уточняет канал. Управляя предыдущим автомобилем, он выплатил в общей сложности полмиллиона рублей штрафов.

После покупки нового автомобиля он заплатил уже 127,5 тысячи рублей за 151 штраф. Всего у Харламова 126 штрафов за превышение скорости, 13 за неоплаченный проезд по платной дороге, 4 за парковку в неположенном месте, 4 за нарушение правил расположения ТС на проезжей части, 3 за несоблюдение знаков или разметки, 1 за остановку или стоянку в неположенном месте.

Восемь штрафов по платной дороге, три за превышение скорости и один за стоянку шоумен не оплатил до сих пор.

Накануне Гарик Харламов назвал фильм, который травмировал его в детстве.

Ранее у Филиппа Киркорова заблокировали счета сразу двух компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами