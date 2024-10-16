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Гарик Харламов назвал фильм, который травмировал его в детстве

Комик Гарик Харламов заявил, что не может смотреть драмы с участием собак

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ТНТ

Юморист и актер Гарик Харламов признался, что ему тяжело смотреть драмы с участием собак, потому что они заставляют его рыдать. Этим комик поделился на программе «Белая студия», выпуск которой опубликован на Smotrim.ru.

По словам Харламова, еще в детстве его травмировал фильм «Белый Бим Черное ухо», который в 1979 году номинировался на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Харламов назвал советскую драму единственным фильмом, заставившим его плакать навзрыд. Комик отметил, что не стал смотреть фильм «Хатико: Самый верный друг», поскольку боялся похожей же реакции.

«Меня самого Бульдогом окрестили почему-то. Меня все собаки любят. У меня с ними какая-то ментальная связь существует. У меня у самого всю жизнь собаки», — заявил Харламов.

На той же программе комик признавался, что КВН определил его дальнейший путь в юморе. Также Харламов вспомнил, что смущался перед ведущим КВН Александром Масляковым и старался не смотреть на него.

«Мне казалось, что я превращусь в камень. Это была оторопь, невероятный пиетет перед человеком», — рассказывал он.

Ранее сообщалось, что сериал с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена выйдет на ТВ.

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