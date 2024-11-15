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У Киркорова заблокировали счета сразу двух компаний

Mash: ФНС заблокировала счета продакшн-компаний Киркорова из-за неверных данных

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета сразу двух продакшн-компаний Филиппа Киркорова из-за некорректных данных. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Речь идет об ООО «Филипп Киркоров Корпорейшен» и ООО «Филл фо ю», через которые Киркоров принимает заказы на концерты. По информации канала, налоговики заблокировали счета фирм из-за того, что в составе учредителей числится бывший концертный директор артиста Геннадий Рыбак, которого не стало в 2023 году.

ФНС приостановила работу компаний Киркорова до тех пор, пока артист обновит информацию.

Недавно сообщалось, что Киркорова якобы объявили в розыск судебные приставы из-за неуплаты штрафов общей суммой 24 тыс. рублей за нарушение ПДД на его Rolls-Royce. По информации Telegram-канала SHOT, приставы открыли исполнительное производство против Киркорова и наложили запрет на регистрационные действия с его машиной.

Затем пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская в беседе с «Газетой.Ru» опровергла эту информацию. Она уверила, что исполнитель оплатил все задолженности.

Позднее Telegram-канала SHOT заявил, что Киркоров погасил долги после обнародования информации об этом в СМИ.

Ранее стало известно, что в Ереване отменили концерт Гуфа после скандала в бане.

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