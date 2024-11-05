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Барецкий захотел купить дом Юрия Антонова

Шоумен Барецкий заявил, что готов бесплатно кормить невостребованных артистов

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Алексей Куденко/РИА Новости

Шоумен Стас Барецкий заявил в беседе с NEWS.ru, что хочет купить дом народного артиста России Юрия Антонова в Подмосковье.

Барецкий намерен скупить всю недвижимость у звезд, которые «раньше были богачами, а сейчас немного просели». Он хочет создать в домах артистов сеть «нормальных ритуальных магазинов». Шоумен считает, что это также востребовано, как бесплатные столовые.

«Пригожин жалуется, что артисты плохо зарабатывают, я готов бесплатно их кормить в своих столовых. Мне не жалко, но в обмен на «недвижку» пусть отписывают на меня свою недвижимость», — рассказал шоумен.

В августе Стас Барецкий сообщил, что хочет сделать российский Диснейленд из замка певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь.

Барецкий рассказал, что начал закупать оборудование для сооружения американских горок. Он также планирует сделать на территории замка зоопарк. Также он хочет разместить там комнату смеха «Кривые зеркала», юнатские кружки и открыть там «музей пыток».

Ранее Стас Барецкий назвал себя настоящим отцом детей Ирины Болгар.

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