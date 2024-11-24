Скончался первый ведущий американского «Поля чудес»

В своем доме в Техасе скончался Чак Вулери, первый ведущий популярного американского шоу Wheel of Fortune («Колесо фортуны»), на основе которого было создано российское «Поле чудес». Об этом сообщает его друг и соведущий подкаста Blunt Force Truth Марк Янг, передает Bloomberg.

Вулери, которому было 83 года, ушел из жизни в кругу семьи, находясь рядом с женой Кристен. У него осталось трое детей.

Чак Вулери родился в Эшленде, штат Кентукки. После службы в военно-морском флоте США он начал карьеру в музыке, играя на контрабасе в фолк-трио, а затем в 1967 году основал психоделический рок-дуэт The Avant-Garde, параллельно работая водителем грузовика.

Шоу Wheel of Fortune впервые вышло в эфир на NBC 6 января 1975 года, где Вулери выступал в паре со Сьюзан Стаффорд. Однако спустя несколько лет, когда он потребовал зарплату в размере $500 тыс. в год, его заменил метеоролог Пэт Саджак, который ведет программу по сей день.

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