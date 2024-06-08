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Ведущий американского «Поля чудес» ушел после 41 года работы

Телеведущий Пэт Сейджак простился со зрителями «Колеса фортуны»

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Peter Kramer/AP

Американский телеведущий Пэт Сейджак ушел из передачи «Колесо фортуны», которую вел 41 год. Об этом сообщает The Sun.

77-летний Сейджак участвовал в записи 8000 эпизодов шоу. Десятки официальных версий «Колеса фортуны» существуют во многих странах мира, а в России похожую игру «Поле чудес» на протяжении многих лет ведет Леонид Якубович — как и в передаче Сейджака, участники его шоу крутят барабан и пытаются угадать слово.

В финале своего последнего выхода в качестве ведущего Сейджак обратился к зрителям, отметив, что ему нравилось вести семейную передачу не о политике и проблемах общества.

«Всякий раз, когда мы записывали шоу, я встречал трех новых людей со всех уголков нашей замечательной страны и всего мира, добрых и внимательных. Тех, кто болел друг за друга, кто с большой гордостью рассказывал о своей семье, родном городе, друзьях, школах, работе, даже домашних животных. Они были настоящими звездами этого шоу», — сказал он, сдерживая слезы.

«Колесо фортуны» («Wheel of Fortune») — американская телевизионная игра, придуманная Мервом Гриффином, цель которой состоит в разгадывании кусочка кроссворда (как в игре «Виселица»), для того, чтобы выиграть призы, определяемые вращением гигантского ярмарочного колеса. Премьерный показ синдицированной версии телевикторины в кабельных сетях Северной Америки состоялся 19 сентября 1983 года. Передача ежедневно транслируется в ночном эфире.

В 2023 году актриса Вупи Голдберг заявляла, что готова стать новой ведущей «Колеса фортуны» после ухода Сэйджака.

Ранее Люся Чеботина пригрозила выступать в шубе из-за закона о дресс-коде артистов.

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