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Умер актер Владимир Самойлов

Актер Владимир Самойлов умер в 80 лет

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Кадр из видео

На 81-м году жизни скончался российский и советский актер, диктор Владимир Самойлов. Своего знаменитого тезку, известного по фильмам «Свадьба в Малиновке» и «Любовь земная», он пережил на 25 лет, пишет «Российская газета».

По данным газеты, артист скончался 20 ноября.

Самойлов учился в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина, а затем работал в Московском театре комедии при «Росконцерте». Кроме того, он много выступал на радио, вел циклы авторских программ «Завалинка», «Отдыхать, так с музыкой» и «России первая любовь», а также озвучивал иностранные художественные и документальные фильмы. Самойлов снялся в детективных лентах «Хищники» и «Заложники «Дьявола». Был широко известен как чтец аудиокниг: озвучил в том числе «Похождения бравого солдата Швейка » Ярослава Гашека, «Троих в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома и «Записки юного врача» Михаила Булгакова.

За свою деятельность был удостоен Золотой Пушкинской медали в номинации «За просветительскую деятельность».

Ранее в 54 года умер композитор Павел Карманов.

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