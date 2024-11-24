Московскую квартиру Софии Ротару сняли с продажи

Московскую квартиру певицы Софии Ротару сняли с продажи. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, десятки претендентов на жилье Ротару отказались от покупки. Как отмечает SHOT, квартиру не захотели приобрести даже со скидкой в 5 миллионов рублей. Причины неизвестны. Речь идет о недвижимости артистки площадью 122 кв. м на Зоологической улице.

19 ноября София Ротару выставила на продажу свою трехкомнатную квартиру в Москве. Бывший концертный директор певицы Ольга Коняхина сообщила, что эта квартира досталась артистке благодаря бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову — он выделил ей недвижимость на льготных условиях, «почти даром». Коняхина призналась, что не раз приходила к певице в московскую квартиру.

По словам Коняхиной, она не удивилась, что Ротару решила продать квартиру, которая уже несколько лет пустует. При этом экс-директор артистки выразила мнение, что недвижимость будет сложно продать.

18 июня активисты направили обращение к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой сделать из виллы поддерживающей Украину Ротару санаторий для реабилитации и лечения бойцов СВО.

Ранее назван самый странный пункт в райдере Ротару.