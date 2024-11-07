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«Встречают с курицей»: назван самый странный пункт в райдере Ротару

Концертный директор Лавров: Ротару требовала жареную курицу и убирала ее в холодильник

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sofiarotaru.official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Концертный директор Сергей Лаврой назвал самый странный пункт в гастрольном райдере певицы Софии Ротару. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Лаврова, артистка требовала от организаторов свежую курицу, но не ела, поскольку была сыта после перелета бизнес-классом.

Приезжаем в очередной город, организаторы встречают нас с курицей. Ротару говорит помощнице: «Мы в самолете поели, Наташа, убери курочку в холодильник», — вспоминает он.

После Ротару брала курицу с собой на случай, если кто-то проголодается.

«Но в дороге в бизнес-классе нас естественно кормят. И вот нам снова несут горячую курицу, и Ротару просит помощницу эту курицу убрать в холодильник, а ту, которую раньше дали, достать», — делится он.

Ротару объясняла, что столкнулась с дефицитом в СССР и поэтому бережет еду.

На днях сообщалось, что звезда 90-х Татьяна Овсиенко вернулась на сцену и просит в райдере молока.

Ранее Вера Брежнева снизила ценник на корпоративы и согласилась петь на русском.

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