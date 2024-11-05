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Кустурица сообщил, что завершил музыкальную карьеру

Режиссер Эмир Кустурица признался, что последний раз выступал два года назад

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица признался в беседе с ТАСС, что завершил музыкальную карьеру.

Кустурица отметил, что перестал играть с группой «The No Smoking Orchestra» два года назад. Последние его выступления прошли в Париже и России.

«Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось», — поделился режиссер.

Группа «The No Smoking Orchestra» была основана в 1978 году музыкантами Неле Карайлич и Сейо Сексон. В 1984-м они выпустили первый альбом «Das ist Walter». В 1986 году к коллективу присоединился Эмир Кустурица в качестве бас-гитариста. Он участвовал в записи альбома «Pozdrav iz zemlje safari», а также снимал несколько клипов группы.

Эмир Кустурица известен по фильмам «Черная кошка, белый кот», «Время цыган», «Андеграунд», «Жизнь как чудо» и «Невидимые дети». Он был дважды удостоен престижной награды «Золотая пальмовая ветвь» на Каннском кинофестивале за фильмы «Папа в командировке» и «Андеграунд».

Ранее Эмир Кустурица вспомнил, как «прикрывал» Беллуччи в эротических сценах.

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