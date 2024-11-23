Гуф покинул рехаб вместе с невестой

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) покинул рехаб вместе с невестой — 26-летней Разият Салаховой. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Пара не рассказала о том, когда планируется свадьба.

«Все будет в порядке», — ответила Разият на вопрос, не помешает ли зависимость артиста семейному счастью.

Разият Салахова родом из Махачкалы, какое-то время жила в Саратове. С Гуфом она встречается уже больше года.

Гуф был женат дважды. Его первой супругой была блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай. В их союзе родился сын Сэм. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. Причиной расставания, как отмечала Айза, стали измены артиста и пагубные привычки.

В декабре 2021 года Гуф женился на блогерше Юлии Королевой. В мае 2022-го у пары родилась дочь Тина. 24 апреля 2023-го Алексей заявил, что разводится с супругой.

Гуф попал в реабилитационную клинику после инцидента в банном комплексе в Подмосковье. В ночь на 23 октября рэпер с компанией арендовал баню в городе Апрелевка. Как сообщали сотрудники комплекса, Гуф не оплатил часть аренды, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

24 октября на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство. Позже он записал видео из отдела полиции, в котором извинился за случившееся.

Весной на вопросы о замужестве Салахова отвечала матом.

Предложение Гуф сделал девушке во время концерта, ради которого он покинул реабилитационный центр.