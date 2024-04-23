Возлюбленная Гуфа ответила матом на вопросы о замужестве

Блогерша Разият Салахова ответила матом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на вопросы о замужестве с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом).

Салахова в нецензурной форме призналась, что ей все равно на нежелание жениться Гуфа. Она объяснила, что не хочет выходить замуж и рожать детей.

23 апреля Долматов пообещал никогда больше не жениться. Он добавил, что бывшие супруги будто соревнуются между собой, и признался, что постарается больше не связывать себя узами брака.

Гуф был женат дважды. Его первой супругой была блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай. В их союзе родился сын Сэм. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. Причиной расставания, как отмечала Айза, стали измены артиста и пагубные привычки.

В декабре 2021 года Гуф женился на блогерше Юлии Королевой. В мае 2022-го у пары родилась дочь Тина. 24 апреля 2023-го Алексей заявил, что разводится с супругой. При этом он сообщил, что будет участвовать в жизни их дочери. Вскоре рэпер и блогерша воссоединились, но ненадолго. В октябре прошлого года Гуф и Королева развелись.

Ранее Гуф помирился с бывшей женой.