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Канье Уэста заметили в аэропорту Внуково

Mash: Канье Уэст прибыл в аэропорт Внуково

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Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст прибыл в московский аэропорт Внуково. При этом на его лице накинута белая вуаль, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, в аэропорт музыкант со своей командой приехал сразу после восьмичасовой прогулки на яхте «Новая звезда». Он зашел в воздушную гавань через VIP-терминал. Сейчас Уэст ждет посадку на самолет, чтобы улететь из Москвы.

О том, что он прилетел в Москву, стало известно 30 июня. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера.

В свою очередь, продюсер Яна Рудковская не исключила, что артист проведет концерт на стадионе «Лужники». Однако в пресс-службе площадки эту информацию не подтвердили.

Позже Telegram-канал Shot сообщил, что у музыканта нет точной даты возвращения в США. По информации журналистов, Канье Уэст может покинуть РФ в любой момент.

Ранее в Госдуме прокомментировали визит Канье Уэста в столицу страны.

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