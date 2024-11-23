Уехавший из России комик Чапарян назвал цену, за которую готов вернуться в Москву

Уехавший из России комик Артур Чапарян назвал цену, за которую готов вернуться в Москву и выступить на корпоративах. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

За 700 тысяч рублей, по данным издания, Чапарян прочтет 25-минутный монолог с шутками для взрослой аудитории. За редактирование программы нужно будет заплатить, снимать артиста запрещено.

В райдер звезды входят билеты из Еревана, пятидесятипроцентная предоплата, суточные в $50, барный стул, проводной микрофон, диджей и ведущий. В гримерке должно быть несколько бутылок воды, салфетки и антисептик.

Чапарян требует проживание в отеле не ниже четырех звезд с завтраком, но может разместиться у знакомых. Передвигаться по Москве экс-резидент ЧБД рассчитывает только на автомобиле класса «комфорт».

После начала специальной военной операции России на Украине Чапарян живет в Армении.

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