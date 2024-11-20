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Раскрыт гонорар нового состава группы SEREBRO

Продюсер Дворцов: гонорар обновленной группы SEREBRO составит до 1,5 млн рублей

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Телеграм-канал «Макс Фадеев»

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что гонорары группы SEREBRO в новом составе будут скромнее, чем у звезд шоу-бизнеса. Его слова передает сайт «Страсти».

«Для нового коллектива гонорар, я думаю, от миллиона до полутора миллиона. Не больше и не меньше», — предположил эксперт.

19 ноября продюсер SEREBRO Максим (Макс) Фадеев сообщил, что первая песня коллектива в новом составе выйдет 29 ноября. Дворцов выразил мнение, что у обновленного проекта Фадеева «все случится наилучшим образом».

«Почему бы и нет, если они себя хорошо проявят и покажут, девочки красивые, как на подбор», — подчеркнул он.

18 мая Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Он опубликовал первое фото с новым составом коллектива. В кадре трое девушек стоят спиной к объективу.

Женская поп-группа Serebro существовала с 2006 по 2019 год. Дебютное выступление группы в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса песни «Евровидение-2007». В финале представлявший Россию коллектив занял третье место с песней «Song #1».

Ранее стало известно, что Оксимирон (признан в РФ иностранным агентом) отменил гастрольный тур по Европе.

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