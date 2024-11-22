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Маше Распутиной предлагали купить звание Заслуженной артистки России

Певица Маша Распутина могла купить звание Заслуженной артистки России в 90-х

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Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Певица Маша Распутина предположила, что ее не удостоили звания Заслуженной артистки России, поскольку она всегда «была как ком в горле для многих». Ее слова передает mk.ru.

«Раньше мне было обидно, почему мне не присваивают звание, а потом уже нет», — заявила исполнительница.

Распутина назвала себя «самой русской певицей». Она обратила внимание на то, что ее композиции не включают на национальной радиостанции. Певица считает, что в эфир «выдвигают выскочек» и «задвигают настоящих героев».

Также исполнительница вспомнила, как в 90-х годах ей предлагали купить звание Заслуженной артистки России. Она рассказала, что «послала» тех людей, так как для нее важнее любовь народа.

Недавно сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении звания «Народный артист Украины» певцов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Александра Малинина и композитора Игоря Крутого. У певиц украинского происхождения Ани Лорак и Таисии Повалий отняли статус заслуженных артисток Украины.

Также госнаград лишены режиссер Владимир Бортко и директор Большого театра Валерий Гергиев.

Ранее адвокат Киркорова заявил, что Зеленский не сможет отобрать у певца любовь зрителей.

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