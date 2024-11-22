Руслан Белый и Данила Поперечный ответили, вернутся ли в Россию

Степдап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что надеется вернуться в Россию. Об этом он рассказал на своем YouTube-подкасте «Без души», гостем которого стал юморист Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом).

«Потому что это все еще мой дом. Я люблю Россию», — пояснил Поперечный.

Комик Руслан Белый, в свою очередь, усомнился, что когда-нибудь вернется в Россию — даже если «все станет безопасно» и с него снимут статус иноагента. По словам Белого, через 2-4 года его семья уже полностью интегрируется в европейскую жизнь, а дочь пойдет в школу.

«У меня есть ощущение, что уже не захочется [возвращаться в Россию]. Но я буду с огромным удовольствием прилетать в Москву летом», — поделился юморист.

В январе 2023 года стало известно, что Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей. Накануне сообщалось, что Поперечного оштрафовали за дискредитацию армии. Причиной стали посты комика в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), «направленные на формирование негативного отношения к российской армии».

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

Ранее актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) рассказал о падении доходов в эмиграции.