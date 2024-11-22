Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал, что будет на его первом тату

Победитель одного из сезонов шоу «Битва экстрасенсов» Олег Шепс в новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Реванш» рассказал, что будет на его первом тату. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала ТНТ.

Будучи судьей, Шепс выставлял оценки за испытания и напомнил участнице Ангелине Изосимовой, что в одном из прошлых выпусков она увидела тату у него в районе «от колена до пупка». Изосимова решила, что он скрывает татуировку.

«Я вас тогда просто пожалел и не стал выгонять из проекта, у нас же с вами было заключено пари. У меня нет татуировок, первой моей татуировкой будете вы!» — пообещал он.

Накануне сообщалось, что экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Грановская развивает свой блог как экстрасенс. Уехавшая из России после начала спецоперации на Украине Грановская в последнее время живет в Европе. По словам женщины, она обнаружила в себе «экстрасенсорные проявления». Теперь она ведет стримы о «психологии и метафизике» под фамилией мужа — Уржумцева.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что «Битву экстрасенсов» нужно убрать из эфира, поскольку телепередача обманывает зрителей.