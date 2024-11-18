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Барецкий призвал посадить в тюрьму Марата Башарова: «Чтоб не повадно было»

Шоумен Барецкий: передачу «Битва экстрасенсов» нужно закрыть, а ведущих посадить

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Александр Натрускин/РИА Новости

Шоумен Стас Барецкий заявил, что «Битву экстрасенсов» нужно убрать из эфира, поскольку телепередача обманывает зрителей. Его слова передает NEWS.ru.

Он назвал проект дурацким, а также призвал привлечь к ответственности его ведущих. Сейчас «Битву экстрасенсов» ведет Марат Башаров, который сменил на этом посту актера Михаила Пореченкова.

«Ведущих посадить, чтоб не повадно было, чтобы не пудрили мозги людям!» — заявил Барецкий.

11 ноября общественный деятель Андрей Ковалев заявил, что сейчас в России «работают» порядка 150 тысяч инфоцыган и 900 тысяч тарологов, астрологов и знахарей, а их жертвами становятся миллионы граждан.

Он напомнил о заключении ведьмы Алены Полынь, которая обманывала россиян, продавая им курсы на тему «Как стать миллионером». Также женщина врала, что лечила от рака и бесплодия.

Ковалев назвал последователей подобных учений участниками тоталитарной секты, заявив, что в ней состоят уже 460 тысяч человек. Он призвал запретить рекламу деятельности астрологов, тарологов в СМИ.

Ранее итальянский певец раскрыл лайфхак, как не захмелеть на застолье в России.

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