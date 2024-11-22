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«Тяжелый удар»: директор ГМИИ имени Пушкина о работе под санкциями

Директор ГМИИ имени Пушкина Лихачева назвала культурные санкции беспрецедентными

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Евгений Биятов/РИА Новости

Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева рассказала о работе под санкциями в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

По словам Лихачевой, изоляция осложнила выставочный процесс не только России, но и музейщикам в Европе. Однако, по мнению Лихачевой, удаление России из культурной жизни западного мира не сказалось серьезно на качестве культуры западного мира.

«Для нас произошедшее оказалось более тяжелым ударом, но при этом мы как-то ухитряемся выживать. Я думаю, что в конечном итоге у нас все будет хорошо», — поделилась мнением музейный менеджер.

Она также назвала культурные санкции против России беспрецедентным явлениям.

«Многие страны мира так или иначе участвуют в локальных военных конфликтах. Но ни одна страна за последние сто лет не подвергалась таким жестким санкциям, как сейчас подверглась Россия!» — сказала Лихачева, подчеркнув, что подобного не было даже в период холодной войны.

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