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«Закончится морок»: Михалков рассказал, когда повезет свои спектакли на Запад

Режиссер Михалков признался, что хотел бы показать спектакль «12» в Европе

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Режиссер Никита Михалков рассказал, когда повезет свои спектакли на Запад. Его цитирует ТАСС.

После премьерного показа своего спектакля «12» в Сербии он признался, что хотел бы показать постановку и в Европе.

«Но проблема в том, что я под санкциями. И Украина делает все, чтобы изолировать и не давать возможности ни работать, ни путешествовать. Бог даст, закончится весь этот морок, поедем куда-нибудь», — поделился он.

Режиссер добавил, что мало переживает о европейских гастролях, потому что ему может на всю жизнь хватить путешествий и по России. При этом, отметил он, его новый спектакль о самопожертвовании и сострадании будет интересен «нормальным людям» в любой стране.

«Но даже и звать меня они не могут, зная, что это нереально, это невозможно», — сказал он.

Премьера состоялась 24 апреля 2021 года, было сыграно 78 спектаклей в 31 городе, в том числе в Грозном, Ташкенте и Минске. В спектакле участвуют 14 артистов, технический персонал включает 32 человека. В спектакле заняты народный артист России Никита Михалков, народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский. Участники финального танца — коллектив детского ансамбля «Амцабз» под руководством Лаши Марыхуба.

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