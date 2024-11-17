Цискаридзе рассказал об иностранцах в Академии русского балета после санкций

Народный артист России, ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой и балетмейстер Николай Цискаридзе рассказал в беседе с ТАСС, что число иностранных студентов не сократилось после СВО.

Цискаридзе отметил, что студенты и стажеры приезжают со всего мира, чтобы обучаться в Академии русского балета. Единственной проблемой, которая существует в заведении, — это оплата обучения. Из-за существующей санкционной политики родителям очень сложно перевести средства.

Академия русского балета имени Вагановой была основана в 1738 году. Там обучались такие звезды балета, как Матильда Кшесинская, Вацлав Нижинский, Анна Павлова, Марина Семенова, Галина Уланова, Наталья Дудинская, Константин Сергеев, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева.

В ноябре Цискаридзе выступил против «ненормальных» цен на билеты на балетные постановки в театрах. Он отметил парадоксальный факт, что, несмотря порой пустующие ряды, стоимость билетов на постановки постоянно растет. Хореограф выразил мнение, что для поощрения посещения театров студентами необходимо создать отдельный проект.

Ранее Цискаридзе высказался о квадроберах.